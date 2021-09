Villaggio Mosè, rubano 400 euro di merce da negozio: denunciate in due

Due donne originarie di Porto Empedocle, 59 anni e 32 anni, sono state denunciate per furto aggravato in concorso dopo aver rubato merce per un valore di 400 euro dal negozio Toys di Villaggio Mosè, ad Agrigento.

Le empedocline sono riuscite a portare via i capi di abbigliamento nonostante fosse attivo l’antitaccheggio. Incuranti dell’allarme, che aveva richiamato l’attenzione dei dipendenti del negozio, le due donne sono salite in macchina scappando.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver visionato le immagini della video-sorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità di entrambe e al mezzo da loro usato.