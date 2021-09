Agrigento, inaugurato il busto bronzeo di Livatino sotto la finestra dell’ex tribunale

Un busto bronzeo del giudice Rosario Livatino è stato collocato davanti all’ex tribunale di via Atenea. Ieri mattina alla presenza del Sindaco Franco Miccichè, del prefetto Cocciufa e delle altre autorità civili e religiose si è svolta la cerimonia di inaugurazione.

Il volto sereno del beato, martire della giustizia e ucciso dalla mafia, è stato ritratto in una scultura realizzata gratuitamente da Salvatore Navarra, allievo di Scultura dell’Accademia di Belle arti “Michelangelo” di Agrigento.

“Questo busto – dice il sindaco Franco Micciché – dev’essere il simbolo di una città che ha colto pienamente lo spirito con cui operava Rosario Livatino, il beato Rosario Livatino. E per onorarne la memoria dobbiamo svolgere, esattamente come lui, il nostro lavoro quotidiano, con grande dedizione, passione, serietà. Dobbiamo tenere a distanza, riuscire a respingere, quel compromesso morale che è sempre dietro l’angolo, che si annida ovunque, che spesso costituisce una scorciatoia, un alibi, per venire meno all’impegno istituzionale che abbiamo assunto quando abbiamo scelto di operare per conto dei cittadini”.