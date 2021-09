Attribuzione al Comune del contributo per investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico per lo sviluppo del territorio sostenibile. Nella fattispecie, lavori manutenzione di un tratto della centrale via Tommaso Edison. La ditta aggiudicataria è Mangiapane Conglomerati, di San Giovanni Gemini, per euro totale 103.720, 30.

loading..