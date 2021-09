Giudice Saetta, il figlio Roberto: “è importante il contributo che ha dato nella lotta contro la mafia”

Ieri mattina prima è stata celebrata nella chiesa di San Diego per iniziativa dell’amministrazione comunale una funzione religiosa officiata da don Salvatore Casa’, poi al cimitero comunale di Canicattì si è svolto l’omaggio floreale alla tomba della famiglia Saetta.

Presente alla cerimonia commemorativa il figlio del giudice Saetta, Roberto che ha dichiarato: “la città di Canicattì ha mantenuto il ricordo di mio padre, naturalmente negli anni il ricordo si va affievolendo, ma importante è il contributo che, tanto mio padre quanto il giudice Livatino, hanno dato nella crescita civile della società, nella lotta contro la mafia. Saetta, come gli altri magistrati uccisi dalla mafia, rappresentano non un modello di eroismo, ma il normale funzionamento degli uomini nella magistratura”.

loading..