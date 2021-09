il 2 e 3 ottobre torna la Giornata degli Animali, uno degli appuntamenti più attesi per festeggiare i nostri amici a 4zampe! Il claim di quest’edizione è “Da 150 anni ci prendiamo cura di loro” in virtù del 150° anniversario di fondazione del nostro ente, ad opera di Giuseppe Garibaldi.

Al fianco ci sarà Amazon che, per l’evento, allestirà una “piazza virtuale” a noi dedicata, in modo tale che chiunque, anche senza scendere in piazza, possa donare un pasto ai nostri trovatelli. Naturalmente, maggiore sarà il pet food raccolto, più animali riusciremo a nutrire.