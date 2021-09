Scuola in Sicilia, via libera per l’assunzione di oltre 4.200 docenti

Sono 4.212 gli insegnanti che saranno assunti per l’anno scolastico in corso. Lo stabilisce il dpr inerente le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questo consente l’assunzione di 112.473 docenti in tutta Italia destinati alle oltre 8mila scuole del territorio nazionale. ne finanzia progetto con 174mila euro

Come specifica il bando, “le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 112.473 posti”.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

In Sicilia 690mila alunni

L’anno scolastico 2021/22 è iniziato la settimana scorsa ed ha visto il rientro in aula di 690.000 alunni nell’isola. I docenti sono circa 83.000 e 21.000 gli Ata (dsga, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e assistenti tecnici). Scuola, vaccino e misure di contrasto al virus con circa il 90% del personale scolastico siciliano al quale è stata somministrata la prima dose del ciclo vaccinale.