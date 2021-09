Campobello di Licata, nuovo assetto ammnistrativo al Comune. I settori comunali passano da 5 a 6

Nuovo assetto amministrativo al Comune di Campobello di Licata. Lo ha deliberato la Giunta municipale, con alla guida il sindaco Giovanni Gioacchino Picone, In particolare, deliberata l’approvazione della macro-struttura comunale, con riarticolazione organizzativa dei settori, servizi e uffici. L’ente è stato diviso in sei settori (anzichè 5). Sono questi: personale, servizi demografici, servizi socio-assistenziali; gestione entrate, sviluppo economico, servizi in rete, parco automezzi comunali; affari finanziari; inoltre: edilizia privata, urbanizzazione, lavori pubblici, manutenzione, patrimonio verde e parchi, servizi si pubblica illuminazione; polizia municipale, ambiente, protezione civile, lotta al randagismo; segreteria, istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo, suap, servizi cimiteriali e polizia mortuaria, case popolari, agricoltura.

Giovanni Blanda