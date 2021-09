Caos alla fermata degli autobus: interviene la Polizia

Tra arrivi e partenze scoppia il caos alla fermata degli autobus al Piazzale Rosselli ad Agrigento.

Un’agrigentina ha dato in escandescenze perché il bus urbano era in ritardo e si è scagliata verbalmente contro l’autista del mezzo. E’ dovuta intervenire la polizia di Stato per calmare gli animi, anche se, ogni tentativo di spiegazione e delucidazione da parte dello stesso autista dell’autobus urbano, non hanno soddisfatto, né calmato l’agrigentina che, appunto, a suo dire, anche in passato, aveva dovuto accettare ritardi.

I poliziotti hanno, come sempre avviene in casi di questo genere, invitato le parti, qualora lo ritenessero necessario, a formalizzare eventuali querele di parte.