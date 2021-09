Nella prima gara , valida per il Campionato di Serie C2 girone D, il Città di Canicattì C5 espugna in “trasferta “ il pala Saetta Livatino vincendo il derby contro l’AL QATTA SPORTING CLUB.

Prestazione super per i biancorossi che ,nonostante numerose assenze per infortuni e squalifica , dominano la gara per tutti I 60 minuti

Il punteggio finale viene fissato sul 5 a 1 grazie alla doppietta di Provvidenza e le reti di Giancone, Daniele e capitan Fontana.

“Sono davvero soddisfatto per questa importante vittoria , gara dominata sotto tutti gli aspetti , ed abbiamo costruito ciò che in questo primo scorcio di stagione è stato provato durante gli allenamenti “ dichiara mister Di Natale , che continua dicendo :

“Adesso testa già al prossimo impegno , altro importantissimo derby contro l’Atletico Campobello ,dove contiamo di recuperare i ragazzi assenti per squalifica e infortuni vari.”