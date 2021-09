Dall’auto ad una piccola casa, storia a lieto fine per due senzatetto

Storia a lieto fine per Nello e Costantin i due senzatetto che hanno dormito per un lungo tempo in Via Imera all’interno di un’auto con il caldo africano e sotto la pioggia.

Si sono occupati di loro i Volontari di Strada, che hanno anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Miccichè, di trovare una sistemazione per i due uomini, che necessitavano anche di cure mediche.

“Un’auto e poi una stanza con due lettini, una piccola casa per i due “ex senzatetto”, il prima e il dopo. Un piccolo miracolo– dice Anna Marino presidente dell’associazione Volontari di Strada. Di certo la determinazione, l’empatia e la testardaggine non ci mancano.”