E’ ai domiciliari per stalking alla ex moglie ma evade per minacciarla

Nonostante fosse ai domiciliari, a seguito dell’arresto per stalking ai danni della ex moglie, un 45enne è evaso per recarsi nell’abitazione della vittima per minacciarla.

La denuncia della donna, orma del tutto terrorizzata dall’idea che potesse subire delle conseguenze fisiche, alimentate dalle recenti notizie di cronaca, ha fatto scattare le indagini da parte dei carabinieri.

In carcere

Il pm della Procura di Siracusa ha chiesto al Tribunale un aggravamento della misura cautelare, che si è tradotta con il trasferimento in carcere del 45enne, accompagnato dagli stessi carabinieri nel penitenziario di contrada Cavadonna.

