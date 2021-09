Il Dott. Antonino Sutera Sardo (di Favara) il nuovo Presidente Regionale Ortopedici

Alla presenza di oltre 30 aziende ortopediche provenienti da tutta la Sicilia si è riunita ad Agrigento, presso il Grand Hotel Mosè, l’associazione regionale Operatori della Tecnica Ortopedica (AOTO) per il rinnovo del consiglio direttivo e relative cariche. Dopo ampia discussione a formare il nuovo consiglio direttivo sono stati eletti Presidente il Dottor Antonino Sutera Sardo, Vice Presidente il Dottor Vito Marasco, Segretario il Dottor Giuseppe Leonardi.

Come primo argomento trattato dal neo Presidente le problematiche scaturite dal nuovo decreto regionale emanato dall’Assessorato alla Salute che riguarda l’accreditamento delle aziende e le nuove procedure per la fornitura di presidi e ausili per la disabilità.

Un argomento scottante poiché il decreto così com’è improntato creerà non poche difficoltà sia agli utenti con disabilità che alle stesse aziende addette ad effettuare le forniture. Pertanto è necessario effettuare con urgenza delle modifiche attraverso ulteriori incontri tra il nuovo consiglio direttivo AOTO e l’Assessorato alla Salute.

Successivamente si è parlato dell’importante accordo raggiunto tra l’associazione regionale AOTO e il centro formazione ACAMS sede territoriale CSA Training, per cui sono intervenuti il Direttore Andrea Tricoli, il Rag. Tanino Piazza, il Geom. Antonino Sanfilippo e la Dott.ssa Antonella Campisi che, a costo zero per tutte le aziende aderenti, si occuperanno della formazione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di titolari e impiegati.

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno si è passato ai saluti finali.

Ufficio Stampa AOTO