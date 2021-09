Licata, Guardia Costiera salva due bagnanti in difficoltà

Il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Licata, alle dipendenze del Tenente di Vascello Piergiorgio Luminari, ha coordinato un’articolata nonché complessa attività di ricerca e soccorso in mare presso la località marittima di Marianello in territorio di Licata riuscendo, grazie anche al celere intervento iniziale di alcuni bagnanti presenti in zona e di un militare dipendente libero dal servizio, a mettere in salvo due bagnanti in difficoltà che si erano allontananti dalla battigia e, a causa delle condizioni meteo proibitive e di corrente, non erano riusciti a far rientro.

L’attività effettuata, si colloca nell’ambito dei diversi compiti istituzionali svolti dal personale militare dell’Ufficio Guardia Costiera di Licata, volti ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare, mediante l’impiego di mezzi e personale militare altamente qualificato.

I due mal capitati una volta recuperati dal mezzo nautico veloce del Corpo, motovedetta CP853 impiegata in servizio S.A.R, sono stati trasportati con i relativi inziali soccorritori presso la struttura portuale di Licata e li, sono stati consegnati, per le cure mediche del caso, al personale del 118 intervenuto a richiesta.