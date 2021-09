Picchia la convivente davanti ai figli minori: denunciato

Ennesimo episodio di violenza e maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nel quartiere del Villaggio Mosè.

Dopo una discussione con il compagno una donna 32 enne è stata aggredita con schiaffi e pugni, davanti ai figli minorenni. Un trentacinquenne di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia. La donna, è stata trasportata, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici le hanno diagnosticato, e medicato contusioni ed escoriazioni sparse sul corpo.

Ad intervenire all’interno dell’abitazione della coppia, dove l’uomo ha picchiato la convivente sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Gli stessi militari che poi hanno soccorso la vittima, e denunciato il compagno.