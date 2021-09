Porto Empedocle ha il suo stadio comunale

Dopo anni è stato inaugurato il rinnovato stadio comunale “Vincenzo Collura” a Porto Empedocle. Ospite d’eccezione Toto’ Schillaci, in rappresentanza del calcio siciliano tutto; alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, militari, sportive e religiose, e soprattutto i rappresentanti dello sport empedoclino, vecchie e nuove glorie, e le associazioni sportive a partire dall’Empedoclina.

“E’ un grande orgoglio per me, Prima Donna Sindaco della Città di Porto Empedocle, porti a compimento un sogno, il desiderio di tanti Empedoclini, avere un Campo di Calcio degno di questo nome”, dichiara a margine del taglio del nastro la Sindaca Ida Carmina. Mio padre mi portava da bambina a vedere la squadra Granata, adesso i Marinisi tutti potranno tornare a tifare dalle tribune ed a portarci i propri figli”.

Presente al taglio del nastro anche l’ex assessore comunale Salvatore Urso che ha lavorato per il completamento dei lavori.

“In 4 anni di Assessorato allo Sport ho cercato di dare tutto me stesso lavorando in sinergia per raggiungere questo splendido risultato con passione, impegno e dedizione non lesinando viaggi e tempo. Dal recupero del finanziamento nei cassetti impolverati di Regione Sicilia alla riedizione del progetto aggiornato, passando per i pareri federali FIGC e CONI di Roma e Palermo, fino all’inizio lavori, ai progetti Italgreen, ai trasferimenti e la consegna lavori.Un percorso lungo e condiviso con tanti compagni di viaggio, politici in Giunta, in Consiglio e tecnici negli Uffici, che ringrazio professionalmente e umanamente per quanto vissuto“, ha dichiarato l’ex assessore.