Rischio sismico, al via affidamento gara mappatura edifici in provincia di Agrigento

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento prosegue l’iter della gara per l’affidamento per l’aggiornamento della mappatura del rischio sismico degli edifici scolastici delle scuole medie superiori di proprietà dell’Ente. La prima seduta pubblica della commissione di gara è stata convocata il primo ottobre 2021 alle ore 9 presso la sala gare dell’Ente in Via Acrone. La gara prevede l’esecuzione di indagini diagnostiche e l’effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio. L’importo complessivo della gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico ammonta a € 227.000,00 oltre IVA. La documentazione completa è consultabile nel sito internet www.provincia.agrigento.it, nella sezione “Gare e Appalti”. Il bando di gara è stato predisposto dal Settore Edilizia Scolastica del Libero Consorzio. Tutta la procedura per partecipare alla gara è stata gestita in modalità telematica. Ulteriori informazioni potranno essere richiesti anche alle sedi Urp del Libero Consorzio.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida sugli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.