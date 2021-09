Tragedia della strada a Bisacquino, un morto e due feriti in un incidente

Ancora una tragedia della strada nel Palermitano. L‘incidete mortale è avvenuta alle 5 del mattino sulla strada statale nel Comune di Bisacquino.

È morto in un incidente stradale Salvatore Frittola, 30 anni, nato a Corleone. L’auto su cui viaggiava era una Golf che, per causa in via di accertamento, si è ribaltata nei pressi proprio dell’abitato di Bisacquino in provincia di Palermo.

A bordo della vettura c’erano altri due passeggeri che sono rimasti lievemente feriti. La vettura sarebbe stata condotta da Frittola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte di Frittola e soccorrere gli altri feriti. I rilievi sull’incidente sono condotti dai carabinieri della compagna di Corleone.