Una rissa tra due gruppi di giovani si è verificata nella notte tra sabato e domenica in piazza Umberto I, ad Aragona. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi si sarebbero scontrati colpendosi con calci e pugni per poi dileguarsi all’arrivo dei carabinieri della locale stazione. Accertamenti sono in corso per rintracciare i protagonisti della zuffa.

