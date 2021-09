Frana lungo la SP Bivio Caldare-Favara: lavori in corso

Sono attualmente in corso d’opera i lavori di rimozione di una frana e conseguente sistemazione e ripristino del corpo stradale lungo la SP n. 3/A Bivio Caldare-SS 189-Favara dal km 6+200 al km 6+300. Per tale motivo la strada è attualmente chiusa al traffico nel tratto in questione.

I veicoli provenienti da Aragona Caldare e diretti a Favara devono immettersi sulla SS 640 in direzione Caltanissetta e successivamente utilizzare il bivio con indicazione Favara sulle SP n. 13/B e n. 85. Obbligatorio il percorso inverso, ovviamente, per i veicoli provenienti da Favara e diretti ad Aragona Caldare o Agrigento.

A seguito dell’accertamento dell’utilizzo da parte di alcuni automobilisti di un relitto stradale da tempo chiuso al traffico per bypassare sulla SP 3 i lavori di sistemazione in corso, il Libero Consorzio informa che il suddetto relitto stradale è soggetto ad una ordinanza di chiusura in quanto interessato da operazioni di bonifica dei rifiuti abbandonati. Il manto stradale deteriorato inoltre costituisce un potenziale pericolo per gli automobilisti.

Per questo motivo si invitano tutti i cittadini a non utilizzare, pena sanzioni, il relitto stradale, utilizzando i percorsi alternativi già descritti sino al termine dei lavori.