Nuovo video animato per “Let The Children Play” di Armando Cacciato

Il 2 ottobre uscirà il nuovo video realizzato da Flora Tarantino del brano “Let the Children Play” di Armando Cacciato.

Il testo, scritto nel 2010, accendeva i riflettori sui continui conflitti sulla striscia di Gaza, ponendo una riflessione sul valore dell’innocenza e della spensieratezza dei bambini, ripetutamente violata dagli adulti che “giocano” a fare la guerra.

“Lasciate giocare i bambini. Loro cambieranno il mondo”: questo il messaggio di pace nel ritornello del brano che oggi mantiene purtroppo ancora la sua sconcertante attualità.

Diversi conflitti e recrudescenze di dispotismo in tutto il mondo ci dimostrano infatti come la strada verso una pacifica convivenza tra etnie diverse sia ancora lontana, spesso inquinata da una politica mondiale che mira ai propri interessi a discapito di popolazioni povere ed indifese.

Il brano è stato remixato e rimasterizzato nelle scorse settimane.

E viene suonato, oltre che dallo stesso Cacciato, da Peppe Lana (tastiere), Alfonso Migliore (chitarra acustica), Diego La Mantia (chitarra elettrica).

Il video è stato realizzato da Flora Tarantino presso i ruderi di Contrada Cazzola di Canicattì (paese dove vive il cantautore), per ricordare l’ambientazione di una città bombardata, come nel primo video del brano.

Cacciato ha scelto di devolvere il ricavato delle prime due settimane di vendite e del merchandising a Save the Children per il Fondo Emergenze, affinché l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, possa intervenire in Afghanistan, dove è presente con i suoi programmi dal 1976, ad Haiti dove porta avanti i progetti dal 1978, ed ovunque nel mondo ci siano bambini in pericolo.

Il video “Let The Children Play”:



Le t-shirt (realizzate da Rueesch confezioni) :

https://www.circuitisonori.com/armandocacciato