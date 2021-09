Criticità ospedale Canicattì e Licata, sopralluogo della Commissione Sanità all’Ars

La Commissione sanità ha fatto tappa negli ospedali di Licata e Canicattì per verificare le numerose criticità emerse in questi mesi e più volte denunciate non solo da esponenti politici ma anche dalle associazioni sindacali.

Presente la presidente della Commissione Margherita La Rocca Ruvolo e il vicepresidente Carmelo Pullara che presso l’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì hanno incontrato i vertici Asp con in testa il commissario straordinario Mario Zappia e i primari del nosocomio per fare il punto della situazione e cercare delle soluzioni per rilanciare l’ospedale.

https://youtu.be/SG_xlHNMlK8 Le interviste a Margherita La Rocca Ruvolo e a Carmelo Pullara