Favara, danneggiata auto di un 45enne: indagini in corso

Raid vandalico in viale Aldo Moro, a Favara. Danni alla carrozzeria di una Mercedes Classe C di proprietà di un 45enne originario di Canicattì. L’uomo si trovava nella Città dell’Agnello Pasquale per frequentare un corso per operatore sanitario.

L’atto vandalico è avvenuto proprio negli istanti in cui il 45enne era impegnato, tra le 15:30 e le 17:30. Graffi e rigature, con l’utilizzo di un oggetto contundente, sono stati effettuati sulla carrozzeria dell’auto che ha riportato ingenti danni. Indagano le forze dell’ordine.