Migranti, l’ira del sindaco di Lampedusa: “Governo e UE inadeguati”

“Non c’e’ alcuna criticita’ dopo il maxi sbarco di questa notte, perche’ l’assistenza in Italia funziona. Il problema e’ che i governi europei, compreso quello italiano, pensano solo all’accoglienza e in questo modo non si risolve il problema dell’immigrazione incontrollata” . Lo dice ad AGI il sindaco di Lampedusa, Toto’ Martello, commentando il maxi approdo nella notte di 686 migranti a bordo di un peschereccio, seguito da una serie di piccoli sbarchi. Una risposta, dunque, che resta inadeguata rispetto a un fenomeno che non da’ tregua a Lampedusa, frontiera di una Europa che non fa abbastanza.

Il sindaco prosegue: “Le politiche europee dovrebbero pensare in maniera concreta ad affrontare e risolvere il problema dell’immigrazione che non lo gestisci solo pensando all’accoglienza che funziona alla perfezione. La recente crisi dell’Afghanistan – aggiunge Martello – ha aggravato il problema perche’ le attenzioni politiche, a livello internazionale, si sono spostate solo sul fenomeno dei rifugiati tralasciando del tutto quello dei migranti economici. I risultati sono sotto gli occhi di tutti”.