Positivo al covid a passeggio, denunciato 80enne

Positivo al Covid ma a passeggio. Accade a Trapani, dove i carabinieri hanno denunciato un 80enne per inosservanza del provvedimento di isolamento domiciliare cui era sottoposto dopo essere risultato positivo al virus. I militari hanno sorpreso il pensionato in luogo pubblico nelle vicinanze della propria abitazione. E’ stato, invece, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un fruttivendolo della città. Durante un controllo i carabinieri hanno scoperto in un magazzino nella sua disponibilità circa 7 grammi di marijuana nascosti tra la frutta in vendita.

