Ravanusa – Il successo di Abile Anch’io Estate 2021

L’evento, organizzato dall’associazione ACAMS in collaborazione con l’associazione MAP, si è svolto nel centro storico del paese di Ravanusa (in provincia di Agrigento) all’interno del Cortile privato adiacente il corso principale, che ben si presta allo scopo, grazie al benestare di alcune famiglie e condomini quali Lana, Di Caro, Fiore, Minacori e altre.

Il Centro ACAMS di Ravanusa (AG) con i suoi quattro dipartimenti, svolge in Sicilia attività sociali, culturali, formative, artistiche, musicali e sportive rivolte a tutte le fasce di età.

Per l’occasione vi è stata la collaborazione di professionisti ed esperti come il Maestro Andrea Tricoli (Direttore e membro dell’Equipe di Arte-Musicoterapia e Attività Sportive CR&A “Abile Anch’io”) punta di riferimento per il sociale,

la Maestra d’Arte Lucia Petix (artista poliedrica, Responsabile della Galleria d’Arte Virtuale permanente La_Petix),

il Presidente dell’associazione MAP Michele Minacori (da sempre in prima linea per la creazione di iniziative popolari),

nonché il rinomato Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim, che ad oggi, grazie al Maestro Andrea Tricoli (quale Direttore Sportivo Nazionale), alMaestro d’arco Pietro Gioachino Nigro, al Maestro d’Arco Antonino Sutera Sardo, al Maestro d’Arco Edy Tricoli, al Maestro d’Arco Giuseppe Brancato, a campioni regionali e nazionali come Gaya Tricoli, Claudio Mario Tricoli, Riccardo Davide Karol Nigro e altri,

titolati sia dal CONI, attraverso l’ente di promozione sportiva ASI, che dalla Lega Arcieri Medievali, in Italia è tra i più importanti gruppi formativi nazionali per il Tiro con l’Arco (sportivo, tradizionale, storico e medievale).