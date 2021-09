Sciacca, distrutti 40 alberi di ulivo in terreno di imprenditore agricolo

Raid notturno in un fondo agricolo di proprietà di un imprenditore 55enne di Caltabellotta. Il danneggiamento, che ha portato alla devastazione di circa 40 alberi di ulivo, è avvenuto in contrada Nadore, in territorio di Sciacca.

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario che, recatosi sul posto, non ha potuto altro che prendere atto di quanto accaduto. Al via le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sciacca che stanno tentando di dare un’identità agli autori del raid vandalico che ha tutti i contorni dell’intimidazione. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Sciacca.