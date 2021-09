Smantellato cartello della droga, 23 arresti: uno ad Agrigento

sono state eseguite 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Milano, Bergamo, Modena, Bologna, Avellino, Agrigento e Trapani. Il provvedimento e’ stato emesso dal gip di Trento su richiesta della locale Dda. L’indagine, denominata “Komba 2019”, si e’ concentrata su traffico internazionale di sostanze stupefacenti e trae origine dall’evasione di un pregiudicato tunisino 39enne allontanatosi nel giugno del 2019 dall’abitazione di Postal (Bolzano), dove si trovava agli arresti domiciliari a seguito di una condanna per traffico di droga. Dalla ricostruzione operata dagli inquirenti la gestione della piazza di spaccio di Bolzano sarebbe poi passata al fratello del latitante. Proprio ricostruendo i movimenti del latitante in Italia e anche in Francia e Austria sono stati arrestati diversi presunti componenti dell’organizzazione criminale. In totale l’indagine ha riguardato 83 persone. Di queste, 27 sono state tratte in arresto in flagranza di reato per spaccio di droga durante l’attivita’, 23 sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre le altre 33 sono state deferite in stato di liberta’ e risultano attualmente indagate. Sono stati complessivamente sequestrati 3,4 chili di cocaina, 6 chili circa di eroina, 4 di hashish e circa 25 mila euro, ritenuti provento dell’illecita attivita’ di spaccio. Il tunisino latitante e’ stato invece arrestato in Belgio.

Successivi accertamenti hanno fatto venire a galla che K.H. arrestato in Belgio – si era rifugiato all’estero e a Bolzano aveva lasciato operare nell’attivita’ criminale suo fratello. Quest’ultimo aveva costituito un’organizzazione della quale facevano parte, oltre a cittadini tunisini, anche cittadini marocchini, albanesi e italiani. Zona di spaccio, i giardinetti antistanti la stazione ferroviaria di Bolzano, spesso teatro anche di risse tra bande di cittadini nordafricani. Sequestrati 3,4 chili di cocaina, 6 chili di eroina, 4 chili di hashish e circa 25 mila euro. A dar esecuzione alle 23 ordinanze di custodia cautelare anche le Squadre Mobili di Milano, Bergamo, Modena, Bologna, Avellino, Agrigento e Trapani, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ‘Lombardia’ di Milano e unita’ cinofile antidroga