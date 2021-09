Agrigento, rissa tra due gruppi in pieno centro

Una rissa che ha visto protagonisti due distinti gruppi rivali si è verificata la scorsa notte nel centro di Agrigento – tra via San Francesco, via Foderà proseguendo poi in via Neve. Calci, pugni e spintoni tra immigrati. Ad accorgersi della zuffa sono stati alcuni residenti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Quando sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile tutti si erano dileguati. Al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo e chi ha partecipato alla rissa.