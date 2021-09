Canicattì, tentata estorsione per pagare debito di droga: 3 condanne

Il gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto la condanna nei confronti di tre dei quattro imputati coinvolti in una tentata estorsione di un terreno ai danni di un 48enne per saldare un debito di droga.

La vicenda principale è quella della tentata estorsione ai danni di un uomo di 48 anni che , temendo per la propria incolumità, ha deciso di varcare il portone della caserma dell’Arma. L’uomo aveva acquistato, a credito, varie dosi di cocaina, per un valore complessivo di circa 2.000 euro ma non era più riuscito a pagare il debito contratto con i suoi fornitori.

In particolare, i militari dell’Arma, con intercettazioni e pedinamenti, sono riusciti a documentare anche gli incontri e le richieste estorsive avanzate dai due soggetti, i quali erano perfino arrivati a pretendere la cessione di un terreno agricolo di proprietà della vittima del valore di circa 12.000 euro, a fronte del debito di 2.000 euro.