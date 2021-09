Dimentica di ritirare soldi dal bancomat, 31enne derubato

Ha effettuato tutte le operazioni per prelevare una somma di denaro al bancomat ma, forse per una distrazione, ha dimenticato di ritirare i soldi che sono rimasti, dunque, in bella vista. Qualcuno, prima che il bancomat si riprendesse il contante come avviene automaticamente in assenza di risposta, è riuscito a portarli via.

Protagonista della disavventura è un 31enne di Agrigento a cui di fatto sono stati rubati 80 euro. E’ stato lui stesso a presentarsi nella sede della Polizia in via Crispi e presentare denuncia. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza che – quasi certamente – hanno ripreso l’autore del gesto che rischia di finire nei guai.