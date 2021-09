Porto Empedocle, a fuoco l’auto di ventiduenne: indagini in corso

Notte di fuoco a Porto Empedocle dove la Fiat Punto di proprietà di un ventiduenne del posto è stata danneggiata pesantemente da un incendio. L’automobile era parcheggiata in via Sacco e Vanzetti.

Sono stati i residenti della zona ad accorgersi della colonna di fumo e chiamare i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo poco dopo.

Il mezzo è andato praticamente distrutto. Al via le indigni per accertare la natura dell’incendio e non si esclude la pista dolosa. E’ il secondo episodio in pochi giorni che si verifica a Porto Empedocle.