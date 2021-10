Canicattì, Comitato 2021:Uno -nessuno-centomila /il Sindaco fantasma- ma la Città di Canicattì da chi è stata amministrata negli ultimi cinque anni ?

Riceviamo e pubblichiamo . Qualora i chiamati in causa volessero replicare , la nostra testata metterà loro disposizione lo spazio necessario

Questo Comitato Civico 2021 ha letto il post di un soggetto non meglio identificato, infatti non si capisce se si tratta del Sig. Ettore Di Ventura o del Sindaco, sulla presunta “brutta figura” in merito ad un esposto fatto all’Assessorato Regionale agli Enti Locali. Questo Comitato ha letto la risposta dell’Assessorato, che si presenta dal tenore prettamente politico, al contrario, nel tentativo di far uscire dai sentieri perduti il Sindaco -fantasma.

Non ci sorprendono le dichiarazioni fatte nel post che rappresentano la mistificazione di quanto scritto dall’Assessorato , che nonostante tutto, dichiara di non volere entrare nel merito delle questioni poste all’attenzione, con il classico lavaggio delle mani.

Il soggetto parla di “brutta figura” , una persona che non riconosce nemmeno a se stesso di essere stato Sindaco , che afferma di avere risolto il problema dei rifiuti, di avere sistemato le strade, di avere ristrutturato il teatro sociale, di avere sistemato gli impianti sportivi e le scuole, di avere piantumato centinaia di alberi, di avere realizzato un’area dog, di avere sistemato i conti della città, di avere organizzato la macchina burocratica del Comune ed in particolare l’ufficio tecnico, di avere normalizzato l’ufficio ambiente uscendo dalla procedura d’urgenza, di avere liberato dalle transenne : via Pirandello, v.le della Vittoria, via Torino, via Santo Spirito, via Gangitano, via Giglia, ecc.. ecc.. , che ha costruito il nuovo stadio , che ha ristrutturato la piscina comunale, che ha risolto il problema del traffico cittadino ecc… ecc… non vi è dubbio che siamo difronte ad un chiaro sdoppiamento della personalità, una sorta di antagonismo tra la fantasia e la realtà.

Il fatto incredibile che vorrebbe far credere ai cittadini che ha risolto tutti i problemi della città.

Il Sig. Ettore Di Ventura non riconosce nemmeno il verbale n° 19/2021 dei revisori dei conti, revisori nominati da Lui, con il quale viene comunicato che il Comune è in dissesto finanziario e con il quale viene invitato ad adottare, in tempi brevi, le azioni conseguenziali , infatti il Sig. Ettore Di Ventura disconosce l’operato del Sindaco di Canicattì .

In Sintesi il Collegio dei Revisori dei Conti dicono al Sindaco alias Ettore Di Ventura che ha prodotto circa € 5.000.000,00 di debiti fuori bilancio portando il Comune al fallimento. In modo “CHIARISSIMO”

Addirittura , sembra che il Sig. Di Ventura abbia scritto al Sindaco per dissociarsi dalla gestione del Comune degli ultimi cinque anni , siamo nell’ipotesi “ Dr. Jekyll e mister Hyde “ , Ogni personalità ha la sua caratteristica ed è indipendente dall’altra.

Questo è confermato dalle ultime dichiarazione dal Sig. Ettore Di Ventura il quale afferma che le colpe del dissesto e del disastro dell’amministrazione sono da ricercare, tra l’altro, “nell’operato del Sindaco degli ultimi cinque anni” quindi è evidente che siamo davanti al Sindaco fantasma.

In effetti negli spot pubblicitari appare l’effige del Sig. Ettore Di Ventura, ma in effetti non è lui ma il sindaco fantasma che si cela dietro la maschera dell’incolpevole Di Ventura.

Insomma la barzelletta che un Signore che ha portato la Città al “FALLIMENTO” parla della brutta figura di questo Comitato Civico 2021 che, con tutto il probabile intervento politico, non è riuscito a fare scrivere delle note positive.

Comunque non c’è problema tanto ormai restano gli ultimi dieci giorni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina