Picchia autista dell’autobus e scappa: era senza biglietto e mascherina

Ha provato a salire sopra un bus che effettua corse extra-urbane e che si trovava parcheggiato a piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento, sprovvisto di biglietto e con la mascherina abbassata. Al richiamo dell’autista – che gli ha fatto presente che per entrambe le mancanze non sarebbe potuto salire sul mezzo – è andato in escandescenza insultandolo e poi aggredendolo con schiaffi e pugni al volto.

Poi la fuga. E’ successo nel pomeriggio nel piazzale degli autobus di Agrigento. Protagonista della vicenda un giovane immigrato residente in città ma al momento sconosciuto e in fase di identificazione. L’autista, dopo esser riuscito comunque ad allontanare l’aggressore, ha presentato denunciato a carico di ignoti.