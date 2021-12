I consiglieri comunali delle liste “Cesare Sciabarrà Sindaco, Fratelli d’Italia e Onda” presentano una richiesta di Consiglio Straordinario.

I consiglieri di opposizione facenti parte delle liste “Cesare Sciabarrà Sindaco, Fratelli d’Italia e Onda” hanno presentato al presidente del Consiglio Comunale prof. D.Licata un’istanza avente per oggetto la Richiesta di convocazione Consiglio Comunale Straordinario ai sensi dell’art. 27 comma 1 dello Statuto Comunale e della legislazione vigente .

Le difficoltà dell’Ente, aggravate dall’impossibilità di presentare il bilancio di previsione triennale i cui termini di presentazione sono ampiamente scaduti, e ulteriormente pregiudicate dalla mancata conclusione della seduta consiliare deliberativa della precedente consiliatura, non consentono alcun ritardo sulla prosecuzione dei lavori interrotti e mai ripresi.

Questo il testo completo dell’istanza.

“I sottoscritti Sciabarrà Cesare, Cilia Gianluca, Ficarra Diego, Lalicata Giuseppe, Marchese Ragona Liliana e in qualità di consiglieri comunali in carica del comune di Canicattì

– Premesso che in data 30/03/2019 il Consiglio Comunale, convocato in modalità urgente, approvava all’unanimità il Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL;

– Vista la comunicazione inoltrata in data 13/09/2021 dalla d.ssa C. Meli, responsabile finanziario con P.O.3, al commissario ad acta dott. G.Cocco, (prot. n. 0039079/2021) , a seguito di email inoltrata e sollecitata telefonicamente dallo stesso e afferente alla definizione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;

– Visto l’art. 188 C.1 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e SS.II.MM.) a mente del quale “La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione “;

– Visto l’art. 188 C1/quater del citato TUEL a mente del quale “Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge“;

– Considerato che dalla comunicazione inviata dalla d.ssa Meli al Commissario Regionale dott. G.Cocco e, parimenti, dalla relazione dalla stessa tenuta in occasione del C.C. del 21/09/2021, si evince l’impossibilità di ripianare il disavanzo generatosi nel corso dell’esercizio 2019 (e in particolare dall’errata imputazione del FCDE in misura ridotta all’85% del suo ammontare anziché al 100% come previsto dalla legge nella stesura del rendiconto) con le modalità ordinarie e che quindi l’approvazione del 30/03/2019 si ha per “inutiliter data” ai sensi del citato art. 188 C.1 del TUEL (cfr verbale 126/2021);

– Considerato che per effetto di tale disavanzo di amministrazione si sono generati:

– un differenziale negativo tra entrate e spese

– uno squilibrio di parte corrente

– Considerato che in data 21/09/2021 in occasione del predetto Consiglio Comunale l’Assessore pro tempore Fabio Di Benedetto, nel corso del suo intervento, dichiarava “falso” il rendiconto approvato dalla precedente consiliatura in data 15/04/2021 (cfr verbale seduta 126/2021);

– Considerato che qualunque attività amministrativa di questa Città non può prescindere dall’approvazione degli idonei strumenti contabili;

– Considerato che, ai sensi dell’art. 127/2-bis del citato TUEL, la mancata approvazione del rendiconto comporta l’applicazione del disposto di cui alla lettera c del comma 1 dell’art. 141 del citato TUEL e non essendo stato predisposto alla data odierna alcuno schema di bilancio da parte della Giunta che possa essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio nonostante i termini risultino abbondantemente scaduti;

e affinché conoscano:

Se l’attuale Giunta abbia posto in essere iniziative affinché si pervenga, nei perentori termini di

legge, all’approvazione degli atti propedeutici e di quelli finalizzati alla pianificazione economica, in difetto dei quali nessun atto di programmazione potrà essere emanato con conseguente e irreversibile pregiudizio all’attività amministrativa della città.

Se i mezzi ordinari a copertura del disavanzo palesato sono stati reperiti o se, in difetto, esistano le condizioni per ricorrere a mezzi straordinari affinché si possa procedere all’approvazione del bilancio previsionale 2021/2023, allo scopo di evitare le procedure di cui all’art. 242 del citato TUEL.

Se il piano di riequilibrio finanziario, conseguente allo stato di pre-dissesto, approvato dalla precedente consiliatura in data 30/03/2019 abbia avuto ratifica da parte degli organi a ciò preposti;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, i sottoscritti



CHIEDONO

ai sensi dell’art. 27 comma 1 del vigente Statuto Comunale la convocazione del Consiglio Comunale Straordinario, in prosecuzione dei lavori sospesi in data 21/09/2021 e mai riassunti in data 30/09/2021 per mancato raggiungimento del numero legale, avente all’ordine del giorno “provvedimenti urgenti da adottare consequenziali alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 dovuta all’impossibilità della ratifica del rendiconto di gestione 2019”.



CHIEDONO ALTRESI’



che a tale sessione straordinaria del consiglio vi prendano parte per relazionare il Responsabile del servizio finanziario dott.ssa C. Meli e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. C.Sclafani allo scopo di informare la nuova consiliatura su ogni fatto, comunicazione, richiesta di documentazione e su ogni atto in genere che possa incidere sul paventato stato di dissesto del comune di cui al verbale della seduta del 21/09/2021.

I sottoscritti in attesa di un Vostro celere riscontro, anticipatamente ringraziano e porgono distinti saluti.

Firmato:

Sciabarrà

Lalicata

Ficarra

Marchese Ragona

Cilia”