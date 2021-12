Pillole della Storia di Naro: dalle origini a Federico II

Nella tradizione storica di molti paesi siciliani sono indicate originariamente figure leggendarie. Il caso narese non eccepisce né fa eccezione. Ad indicarli è un manoscritto del XIX secolo conservato nella Biblioteca Comunale. Sono indicati come antichi abitatore del colle naritano I Giganti Lotofagi. Questa figura è remota e dimostra il fatto che I greci disconoscevano completamente gli elefanti, perché di questi si tratta. I misteriosi Giganti Lotofagi ecco che diventano dei mammiferi enormi e docili chiamati elefanti. Ma partiamo dall’inizio lo stesso manoscritto riporta che Naro in antico si chiamava Agragante Jonicum quindi micro-asiatica, cioè fondata dagli ioni. In una copia del 1532 dell’ Eneide, libro terzo, di Virgilio si indica il viaggio di Enea lungo il dorsale sud e ovest della Sicilia. Anche il Fiume Naro in antico si chiamava HYPSA, un termine che si ritrova nell’odiena turchia. C’è che il sospettino ci viene. Voui Vuoi che Naro fu fondata dai troiani. Ebbene si e, inoltre, trovarono sul monte un lago collinare, ( vd imm. ) che oggi non esiste più, e proprio per questa copiosa quantità di acqua attribuirono il nome ad una ninfa Nαίς – Naro – figlia di Giove e Asterope. La prima fase e strutturazione della città doveva essere sistemata sulla sommità di conformazione ovoidale. Man Mano dall’età arcaica si è passato a quella classica e la città comincia ad ingrandirsi fin ad arrivare nei pressi dell’ odiena via Dante (vd imm. ). L’età romana ci è quasi del tutto ignota ma doveva avere molti elementi di continuità con il periodo precedente fatta eccezione per il lago che man man va estinguendosi ( evoluzione fossile che completerà ipoteticamente solo nel XIII secolo d. C. ) L’unico azzardo che potrei fare è un ipotesi della presenza di un tempio dedicato a Demetra. E’ un idea di continuità poiché dopo la riconquista normanna il Duomo Vecchio nel 1275 fu ribattezzato a Maria Vergine. Proprio dell’età bizantina sappiamo qualcosina sia la costruzione del Duomo nel IV secolo d. C. sia alcune ville che ha scavato l’eminente archeologo Domenico Riolo. Molte probabilità ci sono che già allora esistesse fuori dalle mura Santa Caterina D’Alessandria e che fosse anche anteriore al Duomo Vecchio – una chiesa privata di culto cristiano. La datazione del Duomo Vecchio al IV secolo d. C. è inevitabile data la strutturazione perimetrale con unica navata, coro, transetto e cupola a buotto oltre l’abside. La Dormitio Virginis (vd imm), oggi conversata alla Biblioteca Comunale, è databile proprio in questa prima fase. Di maestranze copte, questa straordinariamente racchiude lo splendore di un mito che non era arrivato ancora in occidente. In oriente, invece, la cultura dell’ascensione al cielo anima e corpo, la cosiddetta dormitio, è presente per quell’abituale culto primigenito femminile (Demetra, Persefone, Semele). Considerando il fatto che questa corrente mistica sulla Vergine trascorse tutti i secoli fin alla canonizzazione pontificia del Deiparae Virginis Mariae (1º maggio 1946) da parte di Pio XII. Per il periodo medievale abbiamo un apparato copiosissimo sia storico che letterario. Una torre araba era nei pressi dell’odierna Madonna della Rocca con ballatoio per le guardie. Il Duomo Vecchio da attribuzione mariana diventò moschea araba. In epoca medievale la principale caratteristica delle moschee fu l’applicazione del cosiddetto schema arabo: cortile con fontana e minareto all’esterno, santuario coperto sul lato della qibla, con gli elementi ricorrenti e sempre presenti del mihrab e del minbar. L’espressione più monumentale di questo schema è ancora oggi visibile nella moschea di Ibn Tulun al Cairo e nella Grande moschea di Damasco, costruita nel 706, che è caratterizzata dalla presenza di una navata centrale più alta delle laterali che inquadra in prospettiva il mihrab.

Dopo la conquista della Spagna da parte degli Arabi, con la sconfitta dei Visigoti nel 711, si iniziarono a costruire moschee nella Penisola Iberica. La più famosa è quella di Cordoba, che adotta lo schema arabo con un’estensione e una dilatazione degli spazi attraverso una vera e propria foresta di colonne, che formano ben 19 navate parallele, tutte della stessa dimensione e tutte coperte da una spettacolare successione di archi e volte. La famiglia principale in quel periodo a Naro è la famiglia Palmeri. Riconquistata dai Normanni nel 1200, nel 1275 il Duomo Vecchio ridiventa basilica e riacquista la sua originaria titolarità alla Vergine. Un acquasantiera gotica, oggi alla chiesa Madre era situata allora nel Duomo. Si allargavano le mura e si costruiva la chiesetta e il monastero eremitico di San Francesco ( di cui donarono un cordone). Il primitivo luogo di culto fu fondato da Rodorico Palmieri nel 1240, con l’approvazione di Papa Gregorio IX fu aggregato al convento dell’Ordine dei frati minori conventuali. Con la peste nera si creò il Lazzaretto ( ancora denominato tale) con una chiesetta romanica – interamente ricostruita in epoca fascista. Con l’incastellamento di Federico II finalmente si eliminò il castrum romano in ruderi per l’edificazione di un castello di maestranze orientali merlato, con ballatoi, cortile, pozzo e torri circolari. La sicilia medievale era una zona franca dove vivevano e convivevano varie culture: greca, islamica e cristiana.

Francesco Rotondo