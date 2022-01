Spari sull’auto della vicina di casa dopo litigio

Litiga con la vicina di casa per futili motivi e, in preda all’ira, rientra in casa a prendere una pistola ad aria compressa – ma caricata con piombini di piombo piuttosto che di plastica – e spara diversi colpi all’indirizzo dell’auto della donna. E’ successo la notte di Capodanno nel quartiere di Villaggio Mosè.

Protagonista della vicenda un trentenne del posto. Dopo l’alterco tra i due sarebbero volate parole pesanti ma il diverbio non si sarebbe placato. Così il più giovane ha preso una pistola, di libera vendita ma soltanto se si utilizzano piombini di plastica, e ha invece sparato una raffica di piombo contro l’auto della vicina, una donna di 55 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Adesso la posizione del 30enne è al vaglio degli inquirenti.