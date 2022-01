Agrigento, finanziamento di 20 milioni per rigenerazione urbana

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2021 l’Amministrazione comunale di Agrigento ha ottenuto un altro finanziamento di 20 milioni di euro per realizzare ulteriori opere di rigenerazione urbana.

“Il 2021, dunque, si chiude con un’altra notizia straordinaria che premia anche stavolta i progetti elaborati dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Agrigento al fine di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del nostro territorio – dichiarano il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore Gerlando Principato – Tale imponente lavoro ha avuto quale esito l’ammissione a finanziamento di tutte e due le proposte avanzate dalla nostra Amministrazione, la quale, in tal modo, guadagna 10 milioni di euro per la riqualificazione dello spazio pubblico e rigenerazione del tessuto sociale e ambientale del quartiere S. Croce, 10 milioni di euro per la riqualificazione con la realizzazione di servizi per la mobilità e delle aree pertinenziali agli impianti sportivi del quartiere di Villaseta. Un risultato storico attraverso il quale l’Amministrazione Miccichè supera se stessa ed eleva di 20 milioni di euro i finanziamenti pubblici ottenuti dal Comune di Agrigento in un solo anno, già conquistato infatti dal Comune, un finanziamento di 30 milioni di euro a beneficio delle diverse opere della “Qualità dell’abitare”. Grazie all’operato del Dirigente Arch. Gaetano Greco e degli altri addetti ai Lavori del Comune di Agrigento, quindi, il valore delle nostre scelte, afferma l’Assessore Principato, aumenta sino a 50 milioni di euro il volume degli investimenti con fondi Ministeriali da riversare nel futuro della Città di Agrigento, sulla via tracciata dalla riqualificazione, dalla messa in sicurezza e dal rilancio anche economico del nostro territorio”.