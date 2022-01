Al ristorante senza pagare: “Hanno saldato il conto, nessuna denuncia”

L’ormai nota vicenda del gruppo di quattro ragazzi che, dopo aver mangiato, erano andati via senza pagare il conto in un ristorante in via Pirandello – ad Agrigento – si è chiusa. Conto saldato e nessuna denuncia.

Ad annunciarlo sono gli stessi titolari del locale che, dopo aver raccontato lo spiacevole inconveniente sui social, adesso hanno anche narrato l’epilogo della storia. “Abbiamo rintracciato, grazie all’aiuto di clienti che sono diventati amici, una delle componenti del tavolo. Non abbiamo proceduto ad una denuncia, il conto è stato saldato. Le persone al tavolo, come ci hanno riferito, sono state allertate da una chiamata urgente e quindi, sono dovute andare via. Prendiamo atto di tutto e andiamo avanti. Vorremmo solo dare un consiglio alla gente, ai clienti che ricevono chiamate improvvise e vanno via: basterebbe un cenno, un’occhiata per farci capire che si sta andando via, ma che si ritornerà. Argomento chiuso.”