Linosa, al via lavori di riqualificazione del centro polivalente dell’isola

Sono stati consegnati ed avviati i lavori del progetto di “riqualificazione, manutenzione e rifacimento del campo da gioco dell’isola di Linosa”. All’interno della struttura, al posto del “vecchio campo da calcio” sarà realizzato un nuovo impianto che diventerà il punto di riferimento delle manifestazioni sportive sull’isola. I lavori nel fabbricato adiacente prevedono la realizzazione di nuovi spogliatoi, mentre una parte dell’edificio ospiterà il nuovo presidio dei Vigili del Fuoco.

“Un’altra promessa mantenuta, un altro obiettivo del programma dell’Amministrazione Comunale è stato raggiunto, dichiara il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totó Martello. È un progetto al quale la nostra Amministrazione Comunale si è dedicata con grande impegno e che fa parte di una serie di opere pubbliche e di interventi che offriranno nuovi servizi e nuove opportunità ai cittadini di Linosa. Continuiamo a lavorare, come abbiamo fatto in questi anni, ad una visione d’insieme rivolta alle isole Pelagie ed alla sua comunità”.

Il bando di gara per questo progetto è stato pubblicato tramite la CUC (Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pantelleria – Lampedusa e Linosa – Ustica – Salemi). La ditta esecutrice è la “Nova Quadri srl”, che si è aggiudicata l’appalto per un importo totale di 188.513 euro (con un ribasso del 7,20% sulla base d’asta). I lavori saranno ultimati e consegnati nel mese di maggio 2022.