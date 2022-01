Ravanusa, pool consulenti a lavoro nei luoghi della strage

Prendono il via a Ravanusa, e dureranno per almeno quattro giorni, gli esami tecnici per far luce sulla tragica esplosione di gas che l’11 dicembre scorso provocò, in via Trilussa, la morte di 9 persone e la devastazione nel quartiere.

Questa mattina, il pool di magistrati, tecnici, difensori e i consulenti di parte, oltre a Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, si sono riuniti all’interno della scuola nei pressi di via Trilussa per definire il piano di lavoro e pianificare come muoversi per quelli che sono accertamenti tecnici irripetibili sui luoghi, sulle reti e sui materiali degli impianti di distribuzione del metano.

E’ prevista anche l’ispezione delle tubature del gas. I tecnici cercheranno di capire come si sia formata la camera di gas che una scintilla ha fatto esplodere alle 20.30 dell’11 dicembre, provocando morte e devastazione.