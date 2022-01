Telecamere contro l’abbandono dei rifiuti a Favara, presentato progetto da alcuni cittadini al sindaco Palumbo

Telecamere con rilevamento targhe da collocarle nella piazza antistante l’ingresso del cimitero a Favara. È questa la proposta presentata questa mattina dall’avvocato Adriano Barba,insieme al collega Leonardo Cusumano e Antonello Crapanzano al sindaco Antonio Palumbo.

“Doneremo le videochiamare al Sindaco che si accerterà che le stesse siano compatibili per la messa in servizio e che il regolamento non necessiti di ulteriori modifiche. Noi siamo pronti”, dichiarano Barba, Cusumano e Crapanzano. “ Ringraziamo il Sindaco per averci ricevuti e per aver tracciato insieme a noi la soluzioni per scoraggiare attraverso l’utilizzo delle telecamere l’abbandono dei rifiuti soprattutto in aree particolarmente sensibili e per avere condiviso con noi le strategie deterrenti e sanzionatorie contro i trasgressori.Al di là delle divisioni politiche, siamo tutti chiamati a dare una mano”.