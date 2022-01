un’auto Fiat 500 in sosta in via Cantiere, nel pieno centro di Favara a pochi passi dalla Piazza Don Giustino, ha preso fuoco.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Giunti anche i carabinieri della locale tenenza per gli accertamenti. Nessuna pista esclusa.