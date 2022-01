Scontro frontale tra auto: un morto e due feriti

E’ di un morto e due ferito il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 385 “di Palagonia”, in territorio di Lentini.

A perdere la vita Giuseppe Furnari, 30 anni, sposato, di Ramacca. L’uomo a bordo di una Ford Fiesta, con a fianco la moglie di 32 anni di Scordia, in gravidanza, per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Lentini, si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo “Giulietta” condotta da un sessantenne imprenditore scordiense che viaggiava in direzione Catania.

Ad avere la peggio è stato il guidatore della Ford Fiesta, che nel tremendo impatto frontale ha perso la vita mentre per la compagna è stato necessario il trasporto in elisoccorso per le gravi ferite riportate. Per lei è stato disposto il ricovero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania mentre l’altro conducente è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. I militari dell’Arma hanno provveduto ad effettuare i rilevi dell’incidente stradale. La statale è rimasta chiusa al traffico veicolare.