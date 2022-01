Botte alla compagna che lo denuncia, fidanzato violento allontanato

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno eseguito l’allontanamento dalla casa di famiglia di un uomo di 33 anni, protagonista di ripetute violenze ai danni della compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Siracusa dopo le relazione dei poliziotti che, nei giorni scorsi, hanno sentito la vittima.

Secondo una prima ricostruzione, la relazione tra i due era ormai contrassegnata dalle liti, innescate dal carattere turbolento del 33enne, in preda anche alla gelosia. E così, negli ultimi tempi, il livello di contrapposizione era cresciuto, poi sfociato in forme di violenze ai danni della donna, che è stata malmenata. Messa con le spalle al muro e temendo per la sua incolumità, si è rivolta alla polizia che ha avviato gli accertamenti.