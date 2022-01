Covid, a Lampedusa al via vaccini per la fascia età 5-11 anni

Dal 7 al 9 gennaio una equipe vaccinale dedicata dell’Asp di Palermo sarà a Lampedusa per le somministrazioni pediatriche alla fascia di età 5-11 anni. Faranno parte dell’equipe, tra l’altro, infermieri pediatrici e medico rianimatore.

Il servizio sarà garantito venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nei locali della Scuola Elementare Giovanni Pascoli con ingresso da Piazza Martiri d’Italia.

Le vaccinazioni per i bambini devono essere prenotate rivolgendosi al Comune, Segreteria del Sindaco. In altri locali della stessa Scuola, medici ed infermieri dell’Asp garantiranno il servizio di vaccinazione Covid a tutto il resto della popolazione somministrando prima, seconda o terza dose di vaccino.

Si precisa che la terza dose di vaccino (destinata agli Over 16) può essere somministrata dopo 120 giorni dalla seconda dose.