Green Pass, tanti controlli e pochi trasgressori

E’ ben augurante il bilancio degli ultimi controlli a tappeto delle forze dell’ordine effettuati su esercizi commerciali, bar, ristoranti e luoghi di ritrovo per i più giovani per verificare il rispetto delle norme sul Green Pass e l’utilizzo dei dispositivi di protezione quali le mascherine. Nell’ultima settimana sono stati oltre cinquanta i locali oggetto di verifica. La maggior parte tra questi, così come i clienti, rispettano le regole.

Sono “soltanto” quattro le sanzioni elevate. Tre in un bar-pizzeria nel quartiere di San Giusippuzzu, a nord di Agrigento. Due clienti sono stati “pizzicati” al banco senza green pass ed è stato multato anche il titolare dell’esercizio commerciale. Una quarta multa – sempre di 400 euro – è stata comminata al gestore di un sala scommesse ad Agrigento poiché trovato dai finanziari con la mascherina abbassata durante il controllo.