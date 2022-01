Lampedusa senza presìdi per tamponi e vaccini, il sindaco: “Abbandonati”

“Siamo abbandonati a noi stessi, non abbiamo presidi per tamponi e vaccini. Il personale mandato a Lampedusa dal commissario Figliuolo, come presidio per migranti e lampedusani, ha lasciato l’isola poco prima di Natale, smontando tutto e lasciando l’isola scoperta”.

Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Lampedusa Totò Martello.”Nella nostra isola manca quindi il tracciamento – prosegue – e nell’elenco delle statistiche di monitoraggio della Città Metropolitana di Palermo, elenco nel quale Lampedusa dovrebbe comparire, l’isola ad oggi non compare. Dal 7 al 9 gennaio l’Asp di Palermo dovrebbe attivare in una scuola dell’isola le vaccinazioni per i bambini, ma questo non basta. Siamo completamente abbandonati – aggiunge – nell’isola c’è una sola farmacia che vende test rapidi, ma ad oggi siamo senza un presidio”.