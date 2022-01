Licata, senza soldi per fare la spesa e nutrire il figlio: Carabinieri aiutano famiglia in difficoltà

Nel giorno dell’Epifania i Carabinieri corrono in aiuto di una famiglia in difficoltà. Una chiamata al centralino della caserma di Licata, una richiesta d’aiuto da parte di un padre che ha raccontato di essere rimasto senza soldi e di non poter sfamare il piccolo figlioletto.

I militari si sono subito monitorati, sono andati a fare la spesa e questa mattina hanno bussato a casa del licatese, consegnando una scorta di generi alimentari. L’uomo commosso, insieme al piccolo, ha ringraziato i Carabinieri per l’aiuto e per il gesto dei solidarietà.