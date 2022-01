Agrigento, approvato il piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune

È stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) per i dipendenti del Comune di Agrigento. Un appuntamento da non mancare, in ogni caso, poiché sul Piano pende un obbligo di legge vero e proprio.

«Si tratta – spiegano il sindaco Franco Micciché e l’assessore Gerlando Principato – di uno strumento finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico».

Quello approvato dalla Giunta è il primo Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del comune di Agrigento, presentato all’Amministrazione dal Mobility Manager Aziendale del Comune, l’arch. Ivano Agostara, che ha elaborato il documento, dopo aver effettuato una campagna di indagine propedeutica alla redazione del Piano, alla totalità dei dipendenti (441) in servizio nelle 10 sedi di Agrigento (Palazzo di Città e Teatro; Ufficio Tecnico Comunale e Anagrafe; Biblioteca “La Rocca”, Museo civico – ex Collegio Filippini e Museo Civico di Santo Spirito, Uffici Comunali di Fontanelle, Giardina Gallotta, Villaseta e Cimiteri cittadini).

La redazione del piano è suddivisa in 2 momenti fondamentali. Il primo consiste nell’analisi dello stato di fatto ovvero nella valutazione del quadro di riferimento iniziale (fattori esterni, contesto, analisi degli spostamenti casa-lavoro), il secondo nella definizione delle misure da adottare (ambiti d’interventi, misure teoriche).