Agrigento, papà regala lavagna al reparto nascite: “evitate di scrivere sui muri”

Date e nomi dei bebé venuti alla luce, cuoricini, ringraziamenti, continuano a comparire lungo i corridoi interni dell’unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Muri che varie volte sono stati ripuliti, imbiancati, ma puntualmente vengono imbrattati con pennarelli colorati.

Ma non tutti sono incivili, e c’è chi come Fabio La Greca, diventato papà per la terza volta di un bel maschietto, ha pensato di comprare una lavagna e donarla proprio al reparto, in modo che tutti possano scrivere il nome del nascituro sulla lavagna evitando di imbrattare i muri.

“Siamo noi l’esempio dei nostri figli, perciò sensibilizziamo tutti affinché si possa scrivere in quella lavagna ed evitiamo di far parlare male di un nostro bene, quale l’Ospedale”, dichiara Fabio La Greca.

Varie appelli, anche di recente, sono stati fatti alla direzione dell’Asp di Agrigento, per intervenire sul decoro e l’igiene dell’intero reparto.